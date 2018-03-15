HT Magazin'de yer alan habere göre, bir kozmetik markası, dizideki başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i Türkiye’deki yüzü yaptı.



Anlaşma sonrası ilk lansmanı için kamera karşısına geçen Deniz, “İlk kez bir markanın yüzü olduğum için heyecanlıyım” diye konuştu.

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