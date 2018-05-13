Sözcü'nün haberine göre, bir kafeden çıkan Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu aralar aksesuara çok önem verdiğini söyleyen oyuncu, “Şapka ve gözlük takma alışkanlığım olmaya başladı. Bu arada gözlükler numarasız” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler