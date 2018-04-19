Cadde'nin haberine göre, son dönemde Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı yönünde haberler çıkan Duygu Sarışın, kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verirken, özel hayat sorularına cevap vermedi.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 'Burcu' karakteri ile yakaladığı başarıdan memnun olan güzel oyuncu, dizinin takipçileri ve hayranlarının fotoğraf isteklerine olumlu yanıt verirken, mütevazi tavırlarıyla dikkati çekti.