Cadde'nin haberine göre, gazetecileri fark eden Fırat Doğruloğlu, flaşların patlamasıyla kadın arkadaşını geride bıraktı. Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, daha sonra Cihangir’de bir mekana girdi.

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