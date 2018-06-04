Cadde'nin haberine göre, sol kolunun sargılı olmasına oyuncu, "Sette bir sahne sırasında oldu. Bileğim kırıldı” cevabını verdi. Şapkasındaki “ESK” açılımı merak eden gazetecilere Cangören, "Eskişehirspor’luyum. Takımı her yerde temsil ediyorum” dedi.

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