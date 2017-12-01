Ozan Doğulu iki güzelle görüntülendi

Üç çocuk babası ünlü müzisyen Ozan Doğulu, çapkınlıktan vazgeçmiyor! HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Doğulu bu kez Karaköy’de objektiflere takıldı. Evli olmasına rağmen gece gezmelerinden vazgeçmeyen ünlü aranjör, iki güzelle geldiği gece kulübünden tek başına ayrıldı.

Kulübe Doğulu ile gelen ikili mekândan yalnız ayrıldı.

Ozan Doğulu