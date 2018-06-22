Finlandiya'da 16-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan U19 Milli Takımımız'da Galatasaray'da forma giyen Ozan Kabak, aday kadroya dahil edildi. İspanya'da düzenlenen Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları'nda U18 Milli Takımı kadrosunda bulunan Ozan Kabak, U19 Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

İSVEÇ MAÇINDA GOL ATMIŞTI

8 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Uluslararası Üçlü Turnuva'da İsveç'i 3-2 yenerken Ozan Kabak bir gol atmıştı. Ozan, 68. dakikada attığı golle Milli Takımımız'ı 3-1 öne geçirmişti.

GALATASARAY'DA İLK MAÇINA BU SEZON ÇIKMIŞTI

Teknik direktör Fatih Terim'in Evkur Yeni Malatyaspor önünde forma verdiği genç oyuncu Ozan Muhammed Kabak, A takımda ilk resmi maçını oynamıştı.

Henüz 18 yaşında olan genç savunma oyuncusu, 90. dakikada Ryan Donk'un yerine maça dahil olarak sarı-kırmızılı formayla A takımda siftah yapmıştı. Genç futbolcu, Galatasaray, iki yıllık hasretine son vererek Göztepe deplasmanında şampiyon olunca ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.