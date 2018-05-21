Özcan Deniz, mart ayında kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuş, çift nisan ayında da oğulları Kuzey’i kucaklarına almıştı…
Feyza Aktan Deniz doğumdan 21 gün sonra oğlunun yüzünü gösterdi.Feyza Deniz’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Özcan Deniz de geçtiğimiz hafta oğlunun doğumdan hemen sonra çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaşmış ve altına şu notu düşmüştü:
"Bugün doğum günüm.Seninle her göz göze gelip, cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. EN GÜZEL HEDİYEM! ALLAH karşına kötü insanlar çıkarmasın demeyeceğim. Yanlışlardan, zorluklardan uzak tutsun demeyeceğim.Bunları yaşayacaksın; çünkü hayatın kuralı bu. Gerekli bir kuraldır. Sana hayatı yaptığın yanlışlar, yaşadığın zorluklar, karşılaştığın kötü insanlar öğretecektir. Baban olarak duam ve çabam bunlar karşısında güçlü, dayanıklı ve zeki olman olacak hep. Bunları buraya yazıyorum çünkü kaybolmayacak bu yazdıklarım ve aklın erdiği andan itibaren hep karşına çıkacak, okuyacaksın."
"Unutma ki; şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım.gücüm yettiğince, aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken, ruhen eşlik edeceğim. Sana yanlış seçimler yaptığını düşündüğünde doğrunun ve yanlışın göreceli olduğunu, tıkandığında hep bir çıkış yolunun bulunduğunu, zihnini hep açık tutman gerektiğini, her durumda bakış açını değiştirip durumu başka açılardan da görmen ve kararlarını öyle vermen gerektiğini, bir zorlukla karşılaştığında yeryüzünde herhangi bir insan o zorluğu aşmışsa senin de aşabileceğini, öğrenmekten ve de düşünmekten yoksun olmaman gerektiğini, uzaklarda dahi olsan aile birliğine önem vermen gerektiğini, gerçek dostlukları önemsemeni..."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.