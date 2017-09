Özcan Tahincioğlu Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2017'de hem sektör için beklentilerinizi alalım hem de sizin Holding olarak hedefleriniz nasıl?



2017'ye hızlı bir giriş yaptık, yaz aylarında bir yavaşlama hissettik, şu anda 2017'nin 2016'ya göre sektör anlamında çok daha olumlu gittiğini söyleyebilirim. Emlak Konut'un kampanyası sektörü iyi yönde etkiledi, şu anda da geliştiricilerin kendilerinin yaptığı bir kampanya başladı Eylül 15 itibariyle bunun da pozitif etkilerini göreceğiz. Faizler yüzde 1'in altında, bugün bir konut almaya gidiyorsunuz, yüzde 5'ini peşin ödüyorsunuz, yüzde 15'ini bir sene sonra ödüyorsunuz, geri kalan yüzde 80'nini 60 ay sıfır faizle ödüyorsunuz, bunun finansman yükünü geliştirici karşılıyor.Veya 15 ay erteleyerek hiçbir ara ödeme yapmadan Ocak 2019'dan başlayarak taksitlerinizi ödemeye başlıyorsunuz güncel banka faizlerinle.



Yabancıların Türk projelerine ilgisi nasıl, satışlara da yansıyor mu?



Biz Dubai'de CityScape fuarına gittik, orada da güzel talepler geldi. Şu anda bunları değerlendirmekteyiz. Örneğin bir projemizin komple alınması söz konusu yabancı yatırımcılar tarafından; şimdi geçmişte yabancılar komple binalar satın aldı, yatırımcı döviz bozarak Türkiye'ye geliyor ve TL bazında alıyor, ve TL'deki değer kaybı, döviz bazında onların getirilerini çok azalttı ve bazende döviz bazında zarar ettirdi. Şu anda da yabancı yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz, zaten dip seviyeden alıyorlar.



Kentsel dönüşüm projelerini nasıl ilerliyor?



Çevre Bakanlığı bu konuyu hızlandıracak düzenlemeler üzerinde çalışıyorlar ki ancak böyle önümüz açılacaktır. Bizde birkaç yerde kentsel dönüşüm projesi yapmaktayız. Beykoz'da, Ataşehir'de, Zeytinburnu'nda, Bağdat Caddesi ve etrafında bu projeleri yapıyoruz. Hayata geçirmek biraz zor, bürokratik engeller hala var. Kentsel dönüşüm hepimiz için bir ihtiyaç o yüzden ümit ediyorum ki yeni düzenlemelerle bu süreç hızlanacak.



Yeni yurtdışı projeleriniz olacak mı?



Biz geçmişte New York'ta 2 bina yaptık, sonra uzun bir süre ara verdik, şu anda New York'ta ofisimizi açtık ve 1 senedir orda aktif bir şekilde arsa ve bina aramaktayız. Şu an sadece New York ve Manhattan odaklıyız. İnşallah gelecekte orada gayrimenkul geliştirmesine devam etmek istiyoruz.



Sizce Gayrimenkulde bir balondan bahsedebilir miyiz?

Şimdi çok fazla reklam yapılıyor, kampanya reklamları vs..tüketicide heralde arz fazlası var diye düşünüyor. Aslında bölge bölge bazı yerlerde arz fazlası olmuş olabilir ve o projelere talep azalmış olabilir bölgesel anlamda. Ama geneline baktığınız zaman, aslında arz-talep dengesinde bir bozukluk yok ama proje bazında, biraz çuvaldızı kendimize batırmamız lazım, boşluklar olabiliyor. Özellikle şunu belirteyim, Kentsel Dönüşüm anlamında konut ihtiyacı çok fazla.



Sektördeki fiyat artışları hakkında neler söylersiniz?



Fiyat endeksine baktığınız zaman, son yıllarda İstanbul'daki fiyat artışı nominal bazda mevduatla ancak kafa kafaya geldi ki bu yatırımcıların alışık olmadığı bir dönem, aslında burda birikmiş bir fiyat artışı baskısı var. Bu ne demek, bugün alanlar gelecekte daha fazla kazanabilecek. Sadece inşaat demiri yılbaşından bu zamana kadar yüzde 60 civarında bir artış oldu. Şimdi maalesef ham madde artışları gündeme geldiğinde, nominal fiyatları değiştirmeyen geliştiriciler bir yere kadar bunu tutabilecek ve zaman içinde bu artışları da yansıtmak durumunda kalacak. Maliyete yansıdı ama fiyatlara değil, bu da sürdürülebilir bir durum değil. Önümüzdeki dönem fiyat artışlarını göreceğiz. Bu sene sonundan sonra tahminimce fiyat artışlarını göreceğiz.



Kurların satışlara etkisi nasıl oldu?



Maalesef döviz artışlarının psikolojik bir etkisi var, yani TL kazanan ve TL ile satın alacak kişi dahi, dövizin arttığı gün psikolojik olarak etkileniyor ve çok çabuk geri çekilebiliyor. Ama talepte bu hızlı dalgalanmalara rağmen, geliştirici arzda hızlı dalgalanma yapamıyor.



Gayrimenkul dışında hangi sektörlerde varsınız? Neler yapıyorsunuz?



Enerjide biz doğalgaz ile girdik, fakat istediğimiz yere gelemedik. Çünkü enerjide daha büyük oynamak gerekiyor, biz de gayrimenkule odaklandığımız zaman biraz geri kaldık, yenilenebilir enerji projelerine çok baktık ama oraya giriş yapmadık. Bunun dışında Tahincioğlu olarak, tarımda ve üretimde daha fazla rol almaktayız. Özellikle Ege bölgesinde, yaklaşık 3 bin dönüm civarında bir alanımız var, buralarda çekirdekli meyve üretimi yapmaktayız. İhracatta var ama az var, artırma hedefindeyiz.







özcan Tahincioğlu