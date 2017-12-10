Akıllı telefon uygulamaları taksi başta olmak üzere özel ulaşım yöntemlerini de dönüştürüyor. Artık kullanıcılar araçları elini kaldırıp yoldan çevirmek yerine ‘cep’ten adres girip, bulundukları konuma getiriyor ödemelerini de nakit yerine banka veya kredi kartından yapabiliyor. Bu pazarın Türkiye’deki 4 büyük oyuncusuna göz attık....

iTaksi: Taksi çağırma pazarına geçen günlerde adım atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iTaksi uygulaması, sistemine kayıtlı 4 bin taksiyle İstanbul’da hizmet vermeye başladı. iOS ve Android uygulamaları üzerinden kullanılabilen iTaksi’de sarı taksi, turkuaz taksi, siyah taksi ve deniz taksi çağrılabiliyor.

Yolculuk hesaplama ile ücret tahmini, yolculuk anında yolculuğu takip edebilme ve güvenlik için panik butonu gibi özellikler sunan iTaksi’de nakit ve kredi kartının yanı sıra istanbulkart ile de ödeme yapılabiliyor. Pazarın özel sektör dışındaki tek oyuncusu olan iTaksi’deki güvenlik kamerası ise kişisel mahremiyet konusunda kullanıcıların üzerinde durduğu en hassas konu

BiTaksi: Türkiye’deki araç çağırma uygulamalarının öncülerinden olan BiTaksi, İstanbul ve Ankara’da hizmet veriyor. 2013’ten bu yana hizmet veren BiTaksi’ye 11 bin kayıtlı taksi sürücüsü var. iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden taksi çağırma imkânı sunan platformda kullanıcılar nakitin yanı sıra sisteme kayıt ettikleri banka/kredi kartı veya BKM Express cüzdanı ile ödeme yapabiliyor. Numara gizleme, ücret hesaplama, adres bilgisi girme, rotanızı yakınlarınızla paylaşma BiTaksi’nin öne çıkan bazı özellikleri.

Uber: Araç çağırma pazarının global oyuncusu olan ABD merkezli Uber, 70’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde şehirde bulunuyor. 2014’ten bu yana Türkiye’de bulunan Uber, şu an itibarıyla İstanbul’da, yaz aylarında ise Bodrum ve Çeşme’de iOS, Android ve Windows mobil uygulamaları üzerinden hizmet veriyor. Sarı taksi ve UberXL araç seçenekleri sunan ve ileri tarihli rezervasyon da alan platformda, ödeme, sisteme kayıt ettiğiniz karttan yolculuk sonunda otomatik çekiliyor. İstanbul’da 3 binin üzerinde sürücü iş ortağı bulunan Uber’in Türkiye’de karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlar ise vergi mevzuatı ile ilgili.

Careem: Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye’deki operasyonlarına geçen yılın sonunda İstanbul ile başladı. Kullanıcılar, Careem’in, iOS ve Android için akıllı telefonlara özel uygulamasını, web sitesini veya çağrı merkezini kullanarak, araç çağırabiliyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 12 ülkede 80’in üzerinde şehirde bulunan Careem’de ödemeler uygulamaya tanımlanan kredi kartı üzerinden yapılıyor. Rezervasyon seçeneği de sunan uygulamada kullanıcılara sunulan Careem kredisi ile de ödeme yapılabiliyor. 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan platformun, şirketlere yönelik kurumsal çözümleri de bulunuyor.

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