Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı yavaş yavaş şekilleniyor... Brezilya Milli Takımı'na eski hocası Titi tarafından sürekli olarak davet edilen Giuliano, bu kez kadronun dışında kaldı. Yerine ise formuyla göz kamaştıran Anderson Talisca olacak. ESPN Brezilya şef editörü Ricardo Zanei ile Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde neler olabileceğini konuştuk. E tabii ki bizim çocukları da...

Uzun bir aradan sonra Giuliano, Titi tarafından Brezilya Milli Takımı'na davet edilmedi. Onun yerine Anderson Talisca kadroda kendisine yer buldu. Bu değişiklik hakkında neler söylersin?



Giuliano, Tite'nin oyun sistemine fazlasıyla uyan bir isim. Giuliano, çok kabiliyetli bir orta saha oyuncusu. Bunun yanında defansif özellikleri de bir hayli gelişmiş düzeyde. Talisca çok yönlü bir oyuncu. Onu kanatta oynatabilirsin, forvette oynatabilirsin, orta saha merkezde değerlendirebilirsin. Bu yönüyle versatil bir isim. Tite, Rusya'daki Dünya Kupası'na kadar bazı oyuncu opsiyonlarını denemeye devam edecek. Bazı oyuncular o döneme kadar değişebilir. Talisca'nın kadroya çağrılması benim için doğal oldu. Zaten mevcut oyuncu havuzunun dışında olan bir isim değildi.

Peki, Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'nda kendisine yer bulup oynayabileceğine inanıyor musun? Yoksa bu davet Dünya Kupası öncesinde standart bir deneme mi?



Evet bu mümkün. Gerçekleşir mi bilmiyorum fakat Talisca'nın Rusya'ya gidecek kadronun içinde olmasını bekliyorum. O kesinlikle çok yönlü ve her teknik adamın isteyeceği tipte bir oyuncu fakat burada kıyasıya bir forma kapma savaşı olacak. Neymar, Coutinho, Willian, Jesus, Firmino, Douglas Costa ve dahası... Tite'nin kafasında da birçok önemli isim var. Talisca da bu isimlerden biri. Fakat bir de gerçekler var. Bugüne kadar Talisca hiç kadroya davet edilmemişti. Bu yüzden belki Rusya kadrosu dışında kalabilir. Bu da olası bir ihtimal.

Talisca'nın genel performansı hakkında neler söylersin. Benfica kariyerinin ardından Beşiktaş'ta bir üst seviyeye çıktığını söyleyebilir miyiz?



Talisca'nın oyun stiline hayranım. Çok büyük potansiyeli olan bir isim. Rakip kaleye bir anda beklenmedik şutlar gönderebiliyor. Süper Lig'de bu özelliğiyle birlikte skorer bir isme dönüştü. Her teknik direktörün sahip olmak isteyeceği tipte bir oyuncu. Henüz genç bir oyuncu. Rotasını doğru çizerse; dünya yıldızı olabilecek biri.

Peki, Dünya Kupası öncesinde Brezilya'nın kadrosu nasıl şekillenir?



Tite'nin zaten sabit bir listesi var. Bazı oyuncular o kadroda değişiyor. 23 kişilik kadronun 16 ismi zaten aşağı yukarı belli gibi gözüküyor. Alisson, Ederson, Dani Alves, Marcelo, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Willian, Neymar, Jesus ve Firmino, Rusya'daki Dünya Kupası'nda kesin olacak isimler diyebilirim. Bu kadroya ek birer kaleci, stoper, sağ bek, sol bek, bir veya iki orta saha oyuncusu, bir de hücum yönü yüksek bir isim eklenecektir. Bu isimler kim olacak, onu Tite'den başka kimse şu an için bilmiyor. Giuliano ile Talisca bu kadroda kendisine yer bulur mu? Bence ikisi de Rusya'da olacak.

Mevcut kadronun dışında, hak ettiği halde kadroya çağrılmadığını düşündüğün başka isimler var mı?



16 kişinin dışında kalan 7 kişilik kontenjan için kıyasıya bir yarış olacak. Kaleci pozisyonunda Cassio, Diego Alves, Neto veya Weverton'u bekliyorum. Burası bence en karışık yer. Sağ beke Fagner'i bekliyorum ama büyük ihtimal Titi'nin seçimiyle oraya Fabinho gelecek. Sola Filipe Luis, Geromel veya Jemerson'u bekliyorum. Hücum hattına ise Fred, Giuliano ve Douglas Costa üçlüsünün olması kuvvetli ihtimal olarak duruyor. Son hak ise ya Taison ya Talisca olacaktır. Hazırlık maçlarındaki performansları son aday için belirleyici olacak. Havuz çok geniş ve kaliteli bu yüzden kim çağrılırsa çağrılsın, herkesi memnun edebilecek seviyedeler. Bu yüzden bir adım öndeyse o kadroda olacak.

Giuliano ve Talisca'nın Süper Lig'deki performanslarını ESPN Brezilya olarak takip edebiliyor musunuz?



ESPN Brezilya zaman zaman Süper Lig maçlarını yayınlıyor. O sayede Süper Lig'i takip edebiliyoruz. Onun dışında internetten özellikle Milli Takım'a seçilmeden önce oynadıkları maçlarda ne yaptılar, onun için fikir edinmek adına takip ediyoruz. Avrupa'da ve dünyada çok fazla Brezilyalı futbolcu var. Oyuncu havuzu da her zaman geniş ama Talisca ve Giuliano gibi elit kategoride olan oyuncular her zaman yakın takibimizde. Süper Lig'den Josef de Souza ve Fernando da dikkatimi çeken diğer Brezilyalılar. Fernando zaten kendisini birçok arenada ve takımda kanıtlamış bir isim. Josef'i ise Sao Paulo'dan biliyorum. Fenerbahçe adına çok kilit bir oyuncu durumunda. Gelecekte o da Milli Takım'a seçilirse sürpriz olmaz.



