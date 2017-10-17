Özge Özpirinçci'yi Michael Jackson'a benzettiler

Oyuncu Özge Özpirinçci, rol arkadaşlarıyla birlikte Cannes'da düzenlenen MIPCO Fuarı'na katıldı. Özpirinçci'nin giyim tarzı Michael Jackson'a benzetildi.

Benzerlik sosyal medyada da olay oldu. İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları;

* Özge Özpirinçci bildiğin Michael Jackson olmuş...

* Abi adamlar Michael Jackson ile fotoğraf çektirmiş...

* Yazıyı okuyana kadar Michael Jackson sandım

* Ben zaten benzetiyordum, burada aynısı olmuş

* Çok benzemiş bir an Michael Jackson dirilmiş sandım

Özge Özpirinçci