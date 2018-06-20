Süper Lig’de geride kalan sezonu 8. sırada bitiren Kasımpaşa'da transfer harekatı sürüyor... Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefiyle güçlü bir kadro kurmak isteyen Lacivert-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da forma giyen Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor takımının formasını giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Özgür Çek Kimdir?

Özgür Çek, futbol kariyerine ilk olarak 2002 yılında İstanbul Harp-İş Spor’un alt yapısında başladı ve 2 sene burada forma giydikten sonra 2004 yılında Pendikspor’a geçiş yaptı. 2 sezon da burada forma giydikten sonra 2006 yılında Fenerbahçe’nin alt yapısına transfer oldu. Bu süre içerisinde sözleşme imzaladı ve profesyonel kariyerine başladı.

Fenerbahçe A2 takımında 48 maça çıkıp 17 gol atan Çek, 2009 yılında Ankaraspor’a transfer oldu. Burada sadece 2 maçta forma giydikten sonra çok kısa sürede Ankaragücü’ne kiralık gönderildi ve burada 35 maça çıkıp 5 gol attı. 2012-2013 sezonu öncesinde Fenerbahçe’ye geri dönen Özgür Çek, yarım sezon forma giydiği takımında 10 maçta görev yaptı.



Devre arasında Eskişehirspor’a transfer oldu. Burada 17 maça çıkıp 4 gol attı. 2013-2014 sezonunda 33 maçta yer alıp 2 kez fileleri havalandırdı. 2014-2015 sezonunda Özgür Çek, 22 maçta forma giydi. Özgür Çek, 2015-2016 sezonu sonunda ise takımdan ayrıldı ve 2016-2017 sezonuna Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonda 45 maçta 6 gol ve 10 asist yaptı.





Özgür Çek’in Milli Takım Kariyeri



Özgür Çek, milli formayı kariyerinde ilk kez 2007 yılında Türkiye U-16 kadrosunda giydi ve burada 12 maça çıktıktan sonra aynı yıl içerisinde performansından dolayı U-17’ye yükseltildi. Türkiye U-17 takımında 18 maçta attığı 3 gol ile dikkatleri üzerine çeken Özgür Çek, ardından gelen yıllarda sırasıyla U-18, U-19, U-20 ve Türkiye U-21 kadrolarına davet edildi.

Son olarak ise Türkiye A2 kadrosuna maçlara çıkan oyuncu henüz A Milli formayı giymedi. Milli takımlarda 85 maça çıkan Özgür Çek, 2 kez fgol atma başarası gösterdi.