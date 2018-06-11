DHA'da yer alan habere göre; seçim çalışmalarını yürüttüğü memleketi Kayseri'de, bugün serbest bölgede bulunan fabrikalardaki işçilerle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada gazetecilere Yapı Kayıt Belgesi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Özhaseki, cuma günü gerek 'e-devlet' üzerinden gerekse bireysel başlayan Yapı Kayıt Belgesi'ne başvuruda, kısa sürede rakamın 144 bine ulaştığını belirterek şunları söyledi:
''Cuma günü öğleden sonra kayıt almaya başladık. Haliyle vatandaşın çok kolay bir şekilde girebileceği bir sistem tercih ettik. E-devlet üzerinden herkes yapabildiği için hiç kimseye müracaat etmeden, aracı kullanmadan, ayrıca bir masraf etmeden rahatlıkla vatandaş internet üzerinden bize müracaat edebiliyor. Eğer bunu yapmak istemiyorsa il müdürlüklerimiz, bunu açtığımız şubeler, ilçelerdeki tapu müdürlüklerinden yardım alabilirler. Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse 3 günde yapılan müracaatlar 144 bine ulaştı. Yani, 144 bin vatandaşımız 'Ben mağduriyeti anladım, gidermek istiyorum. Onun için de bu işlerden istifade etmek istiyorum' diyor. Tabii bunun yanı sıra işlem yapmadan formu görmek için için sitemize giren çıkan vatandaş sayımız 100 binlerce. Yani o zaman ben anlıyorum ki tespitlerimiz doğru. Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'ı, yani elimizdeki yapıların tamamının yüzde 60'dan fazlası neredeyse bu sayı 15 milyona tekabül ediyor, bu işten istifade edecek. 80 milyonluk bir ülkede 50 milyona yakın vatandaşımız bu işten istifade edecek gibi gözüküyor.''
DOLANDIRICILIK UYARISI
Bakan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi konusunda vatandaşı dolandırmak isteyenlerin de olabileceğine, bu konuda duyumlar aldıklarına vurgu yaparak, ''Birkaç yerden arkadaşlar, Yapı Kayıt Belgesi konusunda levhalar asılarak 'gel gel' yapıldığını söylediler. Vatandaşımızın, hiç kimseye gitmelerine gerek yok. Yani o tür bürolara, 'biz size yardımcı oluruz' diyenlere itibar etmesinler. Belge için internetten başvurabilirler ya da bizim müdürlüklerimize gelebilirler. İstanbul'da yaklaşık 40 tane müdürlük açtık. E-devlet şifrelerini de kimseye vermesinler'' dedi.
Özhaseki, Türkiye'nin açıklanan büyüme rakamlarına da değinerek, ''Bunca içeriden saldırı, baskı hiçbir işe yaramadığını gösteriyor. Geçtiğimiz çeyrekte de 7,4'tü, şimdi de bu rakamı yakaladık. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Demek ki, Türkiye gayet güzel, yerli yerinde işler yapabiliyor. Önüne bakarak hızla devam ediyor. Bu bizim için son derece önemli. Hele hele ana muhalefetin seçim döneminde yıkım operasyonu yaptığı dönemde böyle bir büyümenin yakalanması, ülke ekonomisinin sağlam ayaklarının üstüne bastığını gösteriyor'' diye sözlerini tamamladı.
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