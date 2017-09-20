Palmali’den Lukoil’e 2 milyar dolarlık tahkim davası

Palmali Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türk şirketi Palmali Denizcilik, Rus petrol devi Lukoil’e bağlı ‘Litasco’ firmasını uluslararası arenada mahkemeye verdi.

Reuters’ın haberine göre, Hazar Denizi’nde taşımacılık yapan en büyük firmalardan biri olan Palmali, sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Litasco’ya 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlığına sahip olan işadamı Mübariz Mansimov’a ait olan Palmali Denizcilik, Londra Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.

Şirket, Londra Yüksek Mahkemesi’ne başvurusunda Litasco firması ile yaptığı uzun vadeli sözleşmede taşıma konusunda Litasco’nun ihlalleri olduğunu savunarak 2 milyar dolar tazminat talep etti.

Lukoil ise dava konusu ile ilgili Reuters’a bir yorum vermedi. Lukoil ve Palmali Denizcilik, bu yılın nisan ayında, 10 yıllık petrol ve petrol türevi taşımalarını gerçekleştirmek için sözleşme imzalamıştı. Palmali Denizcilik, Rusya Kabotaj hattı, Karadeniz Çanağı ve Akdeniz Çanağı ile birlikte bölgesel nehir taşımalarında, Lukoil’in ürettiği ham petrol ve rafinaj ürünlerinin taşımasını gerçekleştiriyordu.

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