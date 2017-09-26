Pamela Anderson futbol delisi oldu

Fransız ekibi Marsilya’nın Toulouse’u 2-0 yendiği maçta tribünde sürpriz bir misafir vardı. Eski Playboy güzeli Pamela Anderson, 50 yaşından sonra futbol delisi oldu. Sebebi ise, Marsilya’nın yeni transferi Adil Rami ile aşk yaşaması. Fransızlar, 31 yaşındaki sevgilisinin hiçbir maçını kaçırmayan ünlü yıldız için “Marsilya’nın yeni amigosu” şeklinde yorumlar yaptı.

pamela anderson

Adil Rami

Marsilya