Hazine Müsteşarlığı tarafından, Çin’in "Panda piyasası"nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak i çin Bank of China, HSBC ve ICBC'ye yetki verildi

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin'in "Panda piyasası"nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC'nin yetkilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanması ve piyasa koşullarının uygunluğu çerçevesinde ihracın bu yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

PANDA PİYASASI NEDİR?

Yabancı kurum ya da şirketlerin finansman sağlamak için Çin'de yuan cinsinden ihraç ettikleri varlıklara 'Panda Tahvilleri' deniyor. Özellikle yuanın küresel bilinirliliğinin artmasıyla daha fazla yabancının ilgi göstermesi ve büyük hacimli ihraçların artması Panda Tahvili piyasasına ilgi artıyor.