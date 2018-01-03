Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Chris Zylka ile evleniyor.



Chris Zylka birlikte çıktıkları tatilde, Paris Hilton'a evlenme teklif etti.



Hilton o anların fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.



Paris Hilton duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:



"Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli... Çok özel... Sadık... İyi kalpli.... Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim..."



Paris Hilton'un yüzüğünün büyüklüğü sosyal medyada olay oldu.

paris hilton

Chris Zylka