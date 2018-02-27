Geliştirdiği mobil oyunlarla küresel çapta 500 milyondan fazla kişiye ulaşan Peak Games, App Annie tarafından mobil uygulama pazarında dünya devleri arasında gösterildi.

Uygulama geliştiren teknoloji şirketlerinin 2017 yılında App Store ve Google Play platformlarından elde ettikleri gelirler bazında sıralandığı 52 şirketlik listede 37’nci sırada yer alan Peak Games, pazardaki küresel devlerin birçoğunu geride bırakma başarısını gösterdi.

TÜRK OYUN ŞİRKETİNE ABD'Lİ ORTAK: TAM 100 MİLYON DOLAR

Listede Türkiye merkezli tek şirket olarak yer alan Peak Games, listede merkezi Avrupa’da bulunan şirketler arasında ise üçüncü sırada yer aldı. 60 kişilik bir ekibe sahip olan şirket, geçtiğimiz yılın sonunda tüm kart oyunlarını 100 milyon dolar karşılığında küresel oyun devi Zynga’ya satmıştı.

Hazırladığı araştırma ve yayınladığı raporlarla mobil uygulama pazarının nabzını tutan App Annie’nin listesinde Türkiye’den Peak Games’in yanı sıra ABD’den 16, Japonya’dan 15, Çin’den 11, Güney Kore’den 4, Finlandiya’dan 2, Fransa, İrlanda ve Avusturalya’dan birer şirket bulunuyor. Listede Kanada, İngiltere ve Almanya gibi geniş mobil uygulama ekosistemine sahip ülkelerden herhangi bir şirket yer almıyor.