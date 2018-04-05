Nuri Alço, Peker Açıkalın ve Ivana Sert'in başrolü paylaştığı ‘Karımı Gördünüz mü?’ filmi, Ümraniye'de bir AVM’de yapılan galayla görücüye çıktı.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Peker Açıkalın, ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasına, isminin Çiğdem olduğu öğrenilen nişanlısıyla el ele katıldı.

55 yaşındaki oyuncu, "Nişanlanalı 6 ay oldu. Özel hayatıma saygı duyun" dedi.