HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, sağ elindeki sargıyla dikkat çeken sargıyla dikkat çeken Akil, “Üzerimde nazar var. Sesim kısıldı. Köpeğimi severken dengemi kaybettim, üzerine düşmemek için camın üzerine düştüm. Kolumda ve parmaklarımda kesikler var, dikiş atıldı’’ dedi.











Anıl Altan

pelin akil