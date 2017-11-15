Pelin Karahan: Bedri ile günde 15 kez konuşuyoruz

Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay önceki akşam Etiler'de bir restorandaydı.

Posta'nın haberine göre, oyuncu Pelin Karahan ikinci evliliğini Haziran 2014’te Bedri Güntay ile yapmış, oğulları; Ali Demir’i Aralık 2014’de, Eyüp Can’ı ise Mart 2017’de doğurmuştu. Çift önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı neşeli halleriyle görüntülendi.

Pelin Karahan, “Evlilik aşkı öldürüyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: Hayır. Tam tersine evlilik aşkı besler. Biz, eşim ile her gün 15 kez telefonda görüntülü konuşuyoruz. Kıskançlıktan değil, aşktan.

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Bedri Güntay