Makaron'dan Mesut Yımaz'ın haberine göre, tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen Karahan, “Biliyorsunuz çok yoğun çalışıyorum. Kendimi Arı Maya gibi hissediyorum. Bedri’nin tatil sürprizi iyi geldi ama git gel yine de yorulduk” diye konuştu.

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