SON DAKİKA Pepe, milli takımda sakatlandı!

Pepe'den kötü haber geldi...

Portekiz'in ABD ile yaptığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Pepe, maçın 10. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sakatlığı sebebiyle sadece 10 dakika sahada kalan Pepe'nin yerine Fenerbahçe forması giyen Luis Neto oyuna dahil oldu.

Pepe - Beşiktaş

Luis Neto

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