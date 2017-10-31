Euroleague Kadınlar B grubu'nda mücadele eden Perfumerias Avenida ve Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Perfumerias Avenida - Yakın Doğu Üniversitesi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PERFUMERİAS AVENİDA - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak. Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Yakın Doğu Üniversitesi averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Perfumerias Avenida ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Perfumerias Avenida oynadığı son 5 maçta 327 sayı atarken, potasında 243 sayı görmüştür.

Yakın Doğu Üniversitesi oynadığı son 5 maçta 393 sayı atarken, potasında 310 sayı görmüştür.

Perfumerias Avenida (K) - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Adaora Elonu 28,7 14,0 4,3 0,3 Krisi Tijana Givens 27,3 11,0 3,3 2,7 Angelica Robinson 26,7 6,0 10,3 2,0 Erika De Souza 24,7 8,3 9,0 0,7 Silvia Dominquez 24,7 6,3 2,7 1,7 Laura Nicholls 21,7 3,7 4,7 0,3 Maria Asurmendi 16,5 4,0 2,5 1,5 Farhiya Abdi 11,5 3,0 2,5 0,5 D'Andra Moss 9,7 5,0 1,3 0,7 Laura Quevedo 8,7 1,7 0,7 0,0



Yakın Doğu Üniversitesi (K) - Oyuncu İstatistikleri Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Kayla McBride 33,3 17,3 5,7 0,7 Courtney Vandersloot 32,0 14,3 3,7 8,0 Jantel Lavender 26,5 14,5 7,5 1,0 Quanitra Hollingsworth 24,3 6,7 7,7 0,0 Ann Wauters 24,0 9,0 3,0 1,0 Elin Eldebrink 23,3 6,0 1,7 4,3 Bahar Çağlar 21,7 5,7 4,3 0,7 Olcay Çakır 20,0 7,0 4,0 4,0 Kim Mestdagh 8,5 1,0 1,0 0,5 Cansu Köksal 6,3 0,7 1,7 0,3 Gökçe Doğan 3,0 0,0 1,0 1,0

Perfumerias Avenida - Yakın Doğu Üniversitesi

Perfumerias Avenida - Yakın Doğu Üniversitesi maçı hangi kanalda