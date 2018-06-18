İsviçre'nin hocası Vladimir Petkovic, sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek imalı açıklamalarda bulundu: “Umarım insanlar artık bizi dikkate alır. Daha önce önemsememeleri çok yazık çünkü çoğu zaman iyi oynuyoruz ve elemelerde sadece bir maç kaybettik.”



TITE: SAKİN KALAMADIK

Brezilya Teknik Direktörü Tite, takımın üzerinde baskı olduğunu öne sürdü: “Elbette sonuçtan memnun değilim. Zafer istiyorduk. Ancak endişelerimiz bizi çok etkiledi. Baskı çok büyüktü. Pozisyonları bitirme noktasında sakin kalamadık.”