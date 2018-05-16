Pelister, kimyevi maddeler sektörüne ve 4 yıllığına başkanlığını üstleneceği İKMİB'e ilişkin sorularını cevapladı.
Kimyevi madde ve mamulleri sektörünün 2017'de 16,1 milyar dolarlık ihracata ulaştığını anlatan Pelister, "Geçen yıl 16,1 milyar dolarlık ihracat yaptık, bu da toplam ihracatımızın yüzde 10'luk bir kısmını teşkil etmekte. Ülkemizin ihracatında sektörel bazda 3. sıradayız. 2018'de de yüzde 10'luk artışla 18 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Kimyevi maddeler sektörü ihracatında en büyük payı plastik ve plastik mamulleri segmentinin oluşturduğunu anlatan Pelister, birlik üyesi 6 bin 400 firmanın bulunduğunu anlattı.
Kimyevi maddeler sektörünün ülke genelinde 300 bin istihdamının bulunduğunu aktaran Pelister, "Kimya ve kimyevi madde imalatında çalışan personele baktığımız zaman bizim haftalık 45 saat çalışma zorunluluğumuz var. Onun üstünde eğer işverenin ihtiyacı varsa mesai yapabiliyor. Fakat iş ve iş güvenliği konularında sektör olarak çok dikkatliyiz ve dikkatli olmak zorundayız. Aynı zamanda hem çevre konularını düşünmek zorundayız hem de iş güvenliğini düşünmek zorundayız. Biz mesai saatlerine riayet ediyoruz, sektör üyelerimizin de riayet ettiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.
"Katma değer oranımız artacak"
Pelister, petrokimya alanında yerlileştirme projelerinin hızlanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Şu anda bizim en aşağı 6 tane petrokimya tesisimizin olması lazım. Yeni şirketlerin kurulması ve üretime geçmesi gerekli. Devletin burada garantör olmalı ama özel sektör eliyle petrokimya alanında bir cazibe merkezi olunmalı. Petrokimyayı sadece para ve yatırım olarak düşünmemek lazım. Bir de teknoloji transferi burada ön planda. Organizasyonu iyi yapabilirsek teknolojiyle beraber finansmanı da getirebiliriz. Bu adımlarla katma değer oranımız artacak.
Petkim'imiz büyüme çalışmaları yapıyor. Bu yıl ve gelecek yıl yeni bölümlerini devreye sokacak. SOCAR da tahmin ediyorum ağustos ayında yeni bir deneme üretimine başlayacak. 2019'dan itibaren de ciddi miktarda üretime başlayacak. Bu da ülkemize yaklaşık 3,5 milyar dolar kimyevi madde ihracatı olarak dönecek. Dolayısıyla petrokimya alanında devreye alınacak yatırımlar kimya ihracatımızı 2019 sonrasında 20 milyar doların üstüne taşıyacaktır."
İKMİB olarak yeni dönemde birlik üyesi şirketlere "Şirket anayasası" yazımı ile 2'nci ve 3'üncü kuşak aile üyeleriyle birlikte çalışma konusunda destek olacaklarını söyledi.
Pelister, “Kimya sektörümüzün ihracattaki tüm sorunlarını yeniden ele alacak, kalıcı çözümlerimizle ihracatçımızın önündeki zorlukları tek tek ortadan kaldıracağız. Yeşil pasaportta alt sınırın 100 bin dolara çekilmesi, ihracatçının finansmana kolay erişmesi ve Dijital Ticaret Platformu gibi pek çok yenilikçi projeyle kimya sektörünü ihracatta 2. sıraya taşıyacağız.” dedi.
İKMİB'in altında 16 komitenin bulunduğunu hatırlatan Pelister, bu komitelerin temsilcilerini belirleyerek yol haritalarını hazırlayacaklarını söyledi. Pelister yedek yönetim kurulunda bir kadın üyenin de yer aldığının altını çizdi.
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