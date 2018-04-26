Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sumudica'ya bir maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.



Antalyaspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 350 bin lira para cezası uygulayan PFDK'nın, aynı nedenle bazı tribünlerdeki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha maçı için bloke ettiği kaydedildi.



Galatasaray Kulübü idarecisi Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.



Kardemir Karabükspor idarecisi Erkan Ahmet Özcan'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası uygulayan kurulun, Bursaspor ile yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Er'e de 15 biner lira para cezası verdiği belirtildi.

— Burak Elmas (@Burak__Elmas) April 26, 2018