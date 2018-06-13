Bayramlarda ağızlar 500 milyon liralık şeker ve çikolatayla tatlanacak. Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, “Ülkemizde üretilen çikolatanın yaklaşık yüzde 25’i, şekerlemelerin ise yaklaşık yarısı bayram dönemlerinde tüketiliyor. Söz konusu dönemlerde bayram şekeri ve çikolata satışlarının parasal karşılığı yaklaşık 500 milyon TL civarında” dedi. Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 ikramlık çeşidiyle raflardaki yerini aldığını duyurdu. Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, “Cirolara baktığımızda çikolatada 356 milyon TL şekerlemede 385 milyon TL oldu. Son 10 yılda çikolata tüketimi ikiye katlandı. Ülker de hediyelik bayram çikolatası pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38.6’ya ulaştırdı” dedi.

‘YÜZDE 20 BÜYÜME HEDEFİ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Şölen CEO’su Elif Çoban, ikramlık çikolata pazarının geçtiğimiz sene yüzde 6 büyürken, Şölen’in yüzde 10 büyüme elde ettiğini, dökme şekerde ise pazar yüzde 14 büyürken Şölen’in yüzde 24 büyüdüğünü söyledi. Çoban, 2018 yılında ise ikramlık çikolata ve şekerde toplamda yüzde 20 seviyesinde bir büyüme hedeflediklerini ifade etti.