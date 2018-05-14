Ligde yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

16.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Ümit Öztürk

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.