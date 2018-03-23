Geniş kitlelerce tanınan battle royale oyunu PUBG, 19 Mart’ta mobil sürümünü uluslararası indirilmeye açtı. App Store ve Google Play Store’da oyuncularla buluşan oyun, oyunculardan ve eleştirmenlerden çok sayıda pozitif yorum aldı.

PlayerUnknown's Battlegrounds’un PC ve konsol sürümündeki tüm özellikleri taşıyan battle royale oyununun mobil sürümü, pek çok ülkede ve bölgede en saygı duyulan oyun haline geldi. Oyuncular, mobil sürümün PC ve konsoldaki sürüme sadık kalırken, akıcı ve sezgisel olmasından etkilendiklerini belirttiler.

PUBG Corporation ve Tencent, dünyada en çok erişilebilir platformda oynanan özgün ve tatmin edici bir PUBG deneyimi yaratmak için ortak bir çalışma yaptı. Bütün oyunculara en iyi hâle getirilmiş bir deneyim sunmak, popüler battle royale oyununu mobile aktarırken oyun geliştiricilerin hedefi oldu.

PUBG Mobile Apple App Store ve Google Play Store mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.