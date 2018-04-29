Ünlü prodüktör Polat Yağcı’dan sanatçısı ve 18 yıllık arkadaşı İzel’e sürpriz! HT Magazin'in haberine göre, Yağcı, ünlü popçunun doğum günü dolayısıyla ‘Solmuş Gül Kasabası’ isimli şarkısının çıkış tarihini öne çekip müzikseverlerle bugün buluşturdu.

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