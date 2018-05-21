Haftalık basın brifinginde konuşan Albay Manning, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a şart koştuğu koşullara ilişkin soruları yanıtladı.
Pompeo'nun açıklamaları kapsamında Pentagon'un da bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruya Manning, "İran'ın bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerinin faydalı olmadığını söyledik. Onlar bölgede istikrarı bozan bir güçtür. Spesifik adımlara girmeyeceğim ancak İran istikrarsızlık yaratan bir güçtür ve bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.
İran'ın bölgedeki etkisini kırmak için topyekun bir çaba söz konusu olduğuna işaret eden Manning, gerektiği takdirde Pentagon'un yeni adımlar atacağını söyledi.
ABD'NİN İRAN'A KARŞI DEAŞ KARŞITI KOALİSYON KURMASI
Manning, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "ABD'nin İran'a karşı DEAŞ karşıtı koalisyona benzer bir koalisyon için müttefikleriyle görüştüğüne" yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Pentagon'un bu açıklamaya yaklaşımına ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı:
"Bayan Nauert'in açıklamalarını tasdik ediyorum. Bildiğiniz üzere Pentagon-Savunma Bakanlığı bir planlama organizasyonudur. Daha önce de dediğimiz gibi İran'ın bölgedeki kötü niyetli etkisine karşı gereken her adımı atacağız. Şu aşamada dile getirmek istediğim kısım bu kadar."
İRAN'A SURİYE'DEN ÇEKİLME ÇAĞRISI
Pompeo'nun açıklamalarının sorulması üzerine Manning'in yorumları ise kafaları karıştırdı.
Manning'e, "Pompeo'nun İran'a Suriye'deki tüm kuvvetlerini çekme çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, ABD ordusunun bu şartın yerine getirilmesi konusunda bir adım atacağını söylemenin doğru olup olmayacağı" soruldu.
ABD ordusunun İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı gerekli her adımı atacağını yineleyen Manning, İran'ın Suriye'deki varlığına yönelik bir adım atıp atmayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.
POMPEO'DAN İRAN'A 12 ŞART
Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunarak, aksi halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" açıklamıştı.
Pompeo, İran'ın uranyum üretimini sonlandırması, İran'da tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılması, İran'ın Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duyması, Yemen'de Husilere desteğine son vermesi ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri'ne desteğini sonlandırması dahil 12 şart sıralamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.