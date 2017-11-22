Popçu Aylin Coşkun klip çekiminde talihsiz bir kaza yaşadı

Popçu Aylin Coşkun, yeni klibini 'Sinsirella' şarkısına çekti. Çoşkun, çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.



Aylin Coşkun, düştüğü için incinen dizinin fotoğrafını Instagram’da paylaşarak "Klipte düşüp dizini davul gibi şişiren ben... Nazar diyelim!" notunu düştü.



Ünlü popçu takipçilerinin “geçmiş olsun” yorumlarını “Güzel dilekleriniz için ve dualarınız için çok teşekkür ederim.. Allah razı olsun hepinizden. Her zaman söylüyorum sevgi ve iyi kalp sevgi ve saygı bulur. Yazıları her zaman okuyorum. Ve saygınız için

çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.” şeklinde yanıtladı.



İşte Coşkun’un o Instagram paylaşımı:

aylin coşkun