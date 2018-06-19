İnternet ve mobil teknolojiler geride kalan 20 yıl içerisinde dünya çapında hayat tarzımızı değiştirmesinin yanı sıra yeni sektörlerin oluşmasına da neden oldu. Ancak bunlardan biri var ki yıllık sektörel rakamları yayımlandığında görenleri şaşkına çeviriyor: Dijital oyun sektörü. Başlangıçta sadece çoluk çocuğu ilgilendiren ve PC ortamında yaşanan bir alan olarak algılanan oyun sektörü gerek oyuncu ve gerekse oyun geliştiriciler bakımından büyük bir devrim yaşadı. Daha şimdiden başlı başına bir sektör durumuna gelen oyun dünyası milyar dolarlık cirosuyla dev adımlarla büyüyor. Bu hızlı büyümeyle birlikte sektör içerisinde de uzmanlaşma başladı. Öyle ki dijital oyun dünyası cihazlar üzerinden oynanan oyun ve profesyonel takımların kapıştığı ‘e-spor’ olarak ikiye ayrıldı bile. Yakında yapay zekâ ve sanal gözlüklerin de devreye girmesiyle sektörün çok daha farklı alanlara gitmesi bekleniyor. Sektörün gelişimi popülerlik bakımından öyle gelişti ki e-spor’un 2024 Tokyo Olimpiyatları’na dahil edilmesi bile artık gündemde.

MOBİL FARK YARATTI

Sektörün rakamları ise bugün bile göz kamaştırıyor. Büyük oranda amatörler tarafından PC, konsol ve mobil cihazlar üzerinden oynanan oyun sektörünün ekonomik büyüklüğü dünya çapında 138 milyar dolara ulaştı. Araştırma şirketi Newzoo’nun rakamlarına göre bu alanda özellikle mobil cihazlar üzerinden oynanan oyunların getirisi yıllık yüzde 25.5’lik artışla 70 milyar dolara ulaştı. Böylece küresel oyun sektörüne yönelik gelirlerin yüzde 51’i mobilden geldi. Ve sektör hız kesmeye hiç niyetli değil. Yapılan son araştırmalara göre sektör cirosunun 2019’da 152 milyar dolar, 2020’de ise 166 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2020’de mobilin tüm oyun pazarının içerisindeki payı ise 94 milyar doları aşacak.

TÜRKİYE DE ÖNEMLİ OYUNCU

Dijital oyun pazarı tüm dünyada geliştiği gibi Türkiye’de de ilerleyişini sürdürüyor. Newzoo’nun rakamlarına göre Türkiye’deki toplam oyuncu sayısı 31 milyona ulaştı. Sektörün toplam cirosu ise 774 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu rakamlarla Türkiye’nin oyun pazarı ise dünya çapında 18’inci sırada yer alıyor. Türkiye’ye yönelik ilgi çekici istatistiklerden biri ise oyun oynayan kitlenin yüzde 44’ünün kadınlardan oluşması. Bu da sektörün her iki cinse de benzer şekilde hitap ettiğini ve potansiyelinin büyük olduğunu gösteriyor.

E-SPOR TOPLAM 446 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL DAĞITTI

- E-Spor adı altında düzenlenen turnuvalarda genellikle beş kişiden oluşan takımlar birbirleriyle kapışıyor.

- Fortnite, Dota 2 ve League of Legends bu alanın en önemli oyunlarının başında geliyor.

- Şu sıralar en çok kazandıran turnuva ise toplam 143 milyon dolarlık ödül dağıtımıyla Dota 2 oldu.

- Bu turnuvaların bugüne kadar oyunculara dağıttıkları toplam ödül miktarı ise 446 milyon doları geçti. n Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit; “E-spor için artık Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Ülkemizin ilk ve tek profesyonel e-spor ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi, yeni yapısı ile beraber daha büyük fırsatlar yaratma ve e-sporun potansiyelini gösterme şansını yakalayacak” dedi.

Fortnite bu yıl 100 milyon dolar ödül dağıtacak.

Sektörün Messi’si Kuro Takhasomi’nin oyun geliri 3.7 milyon dolar.

80 BİN KİŞİLİK ARENALAR TIKLIM TIKLIM DOLUYOR

E-spor alanında faaliyet gösteren pek çok şirket düzenledikleri oyun turnuvalarıyla milyonlarca kişiyi ekran başına topluyor. 2017’de düzenlenen dünya final karşılaşmalarında 70- 80 bin kişilik stadyumlar tıklım tıklım dolarak e-spor hayranlarına dar geldi. Halen dünya çapında 380 milyon e-spor izleyicisi var. Bunun 165 milyonu sürekli olarak izleyici ve oyuncu durumunda. Newzoo’nun rakamlarına göre sektörün bu yılki gelirinin yüzde 38’lik artışla 906 milyon dolara ulaşması, bu gelirin 359 milyon dolarının da sponsorlardan gelmesi bekleniyor.

YAYIN HAKLARI BİR SERVET

Başta gençler olmak üzere e-sporun geniş bir oyuncu kitlesine sahip olması pek çok şirketin pazarlama amaçlı olarak bu alanı keşfetmesine neden oldu. Cironun 160 milyon dolarlık bölümü ise yayın haklarından kaynaklanacak. Bu rakam da e-sporuun artan popülerliği ile birlikte internetten televizyona kadar izleyici kitlesinin arttığını gösteriyor. e-spor temel olarak bir oyun olmasına rağmen aynı futbol veya basketbolda olduğu gibi kendine has izleyici kitlesi bulunuyor. Bu dünyanın yıldızları ise 2-3 milyon dolarlık gelirleriyle bir sonraki nesli motive etmeye yetiyor.