Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Samsunspor'a zor günlerinde sahip çıkmak ve maddi anlamda da katkı sağlamak üzere harekete geçti. İHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Metin Eker, 13-20 Temmuz 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümü nedeniyle 'Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi' isimli sergi etkinliği adıyla, 15-30 Kasım 2017 tarihlerinde de OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisinde '25. kare' adıyla sergilenen 30 adet eserden oluşan kişisel sanat sergisini 555 bin TL'ye satılığa çıkardı.

GELİRİN TÜMÜ, SAMSUNSPOR'A

Samsunspor'un hem ekonomik hem de yönetsel anlamda çektiği sıkıntılara şahit olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Prof. Dr. Metin Eker, "Bir öğretim üyesi olarak, Samsunlu bir sanatçı olarak yapabileceğim katkının en ideal ve nitelikli bir içeriğe sahip olan 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin kahramanlık ve birlik destanını işlediğim sanat eserlerimi satılığa çıkarmak olduğunu düşündüm. Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın, TBMM Başkanımızın, bakanlarımızın ve yaklaşık 2 bin şehit yakını ve gazilerimizin de katılımıyla sergilenen ve şereflenen sanat eserlerimi, bu konuda duyarlı olan olması gereken maddi durumu iyi kurum ya da şahsiyetlerin satın alması, bu konuda gerekirse bir müze oluşturması ya da bir bellek mekanı içinde sürekli sergilenmesi imkanlarını oluşturması ümidiyle 555 bin TL gibi değerli bir bedelle el değiştirmesini ve gelirinin tümüyle Samsunspor'a verilmesi dileğimi dile getirmek istiyorum" dedi.

Prof. Dr. Metin Eker, sözlerini söyle sonlandırdı:

"Samsun'a ve Samsunspor'a layık olmanın sorumluluğunu taşıyan bir Samsunlu olarak hassasiyetlere iştirak sağlamanın gereğine inanmış olan tüm Samsunluları ve Samsunspor sevdalılarını Samsunspor'a bir kez daha ve kuvvetle sahip çıkacaklarını biliyorum."

Prof. Dr. Metin Eker

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