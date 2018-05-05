Prof. Dr. Mustafa Karataş sahur vakitlerinde sizlerle olacak!

Hoş geldin on bir ayın sultanı, Şehr-i Ramazan! Yüce dinimiz İslam’ı anlamamıza rehberlik eden Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ramazan ayı boyunca sahur vakitlerinde sizlerle buluşuyor. İftar ve sahur programlarıyla gönüllerde taht kuran Prof. Dr. Mustafa Karataş değerli konuklarıyla hem Kuran okuyacak hem de canlı yayında soruları yanıtlayacak. Eşsiz sunumuyla Kuran’ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’in örnek yaşamından kesitler sunacak!

Yeni günün orucunu tutmaya hazırlanırken gelin sahurumuzu da birlikte yapalım!

Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 16 Mayıs Çarşamba canlı yayınla saat 02.15’te Show TV’de!