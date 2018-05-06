Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, halk arasındaki ‘Prostat tedavileri cinselliği bitiriyor’ algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Prostat büyümesi nedeniyle uygulanan tedavilerin cinsel yaşama olumsuz bir etkisi olmadığını belirten Dr. Işık, birçok hastanın bilgi eksikliği nedeniyle tedavi olmaktan kaçındığını belirtti.
Erkeklerde 40 yaşından sonra prostat büyümesiyle beraber idrar yapma problemlerinin ortaya çıktığını ve bu nedenle yaşam kalitelerinin düştüğünü ifade eden Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, “Prostat sorununun çözümü için doktora başvuru konusunda hastalar ciddi tereddütler yaşamaktadır. Bunun nedeni ise erkeklerde prostat tedavisi sonrasında cinsel işlev problemlerinin başlayacağına dair ön yargılar olmasıdır. İlaç tedavisi alan veya kapalı prostat ameliyatı olan erkeklerde cinsel haz ve sertleşme problemi kesinlikle yaşanmıyor. Sadece 'prostat kanseri' tespit edilmiş ve prostatın tamamının çıkarılmış olduğu radikal bir operasyon uygulanmış ise sertleşme problemi nadiren görülebiliyor. Sertleşme problemi görülme sıklığını tüm tedavi alan hastalara oranlarsak prostat tedavilerinin cinselliği bitirdiği hurafesinin aslında gerçek olmadığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.
"İDRARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ YANLIŞ"
Prostatın erkeklerde bulunan yardımcı bir üreme bezi olduğunu ifade eden Dr. Işık, “Prostat bezi, anne karnındayken oluşmaya başlar. Özellikle 40’lı yaşlarda testislerin ürettiği testosteron hormonunun etkisiyle hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Prostatın idrarla ilişkilendirilmesi yanlıştır. Çünkü prostat aslında yardımcı bir üreme bezidir ve kişi boşalma esnasında spermlerle beraber prostat sıvısını da vajinal bölgeye aktarır. Normal yoldan çocuk sahibi olabilmek için spermlerin alması gereken bazı besinleri prostat bezi üretir. Prostat esas olarak 40’lı yaşlardan sonra büyüdüğü için erkeklerde idrar problemine sebep olabilir. Onun da nedeni tamamen anatomiktir. Prostat idrar torbasının altında yer aldığından dolayı idrar yolunu çevreler ve büyüdüğü zaman da içinden geçen idrar kanalını sıkıştırır. Bu nedenle halk arasında özellikle idrarla ilgili bir organmış gibi algılanır. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir" dedi.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Prostat büyümesi ile ilgili tedavi sonrası süreç hakkında da bilgi veren Dr. Işık, şunları söyledi: “Kapalı prostat ameliyatından sonra hastaların idrar yapma ile ilgili sorunlarının geçtiği ancak sertleşmeyle alakalı yeni problemler yaşadığı söyleniyor. Bu düşünce kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Hastalar prostat ameliyatından sonra da cinselliklerini yaşayabilirler. Prostat ameliyatından sonra görülebilecek tek farklılık, boşalma sonrasında meninin bir kısmının veya tamamının idrar kesesine geri kaçması ile karakterize olan ‘geri boşalma’ sorunudur. Ancak prostat büyümesi nedeniyle kapalı operasyon geçiren hastalar genellikle ileri yaşta olduklarından dolayı bu geri kaçma problemi ciddi bir önem arz etmemektedir."
50 YAŞINDAN SONRA ÜROLOJİK MUAYENE ŞART
“Prostat hastaları daha sık tuvalete gitmekten, idrar akımındaki azalmadan ve ani idrar yapma ihtiyacından şikayetçi” diyen Dr. Işık, “Prostatın içerisinde sadece idrar kanalı yok; meni kanalı da prostatın iç kısmına açılıyor. Bu sebeple prostat büyümesi problemi olan erkekler boşalma esnasında menilerinin daha az ve tazyiksiz geldiğini de belirtiyorlar” dedi.
Dr. Işık, Amerikan Kanser Birliği ve Avrupa Üroloji Derneği’ne göre prostatın içerisinde kanserli bir doku olup olmadığının tespiti amacıyla, erkeklerin 50 yaşından sonra mutlaka ürolojik bir muayeneden geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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