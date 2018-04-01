Olaylı maçta kazanan Denizlispor oldu.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hasan, 45. dakikada Kappel ve 70. dakikada Mehmet Akyüz attı. Ankaragücü'nün tek golü ise 90. dakikada Umut Nayir'den geldi.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE BÜYÜK OLAY!

45. dakikada MKE Ankaragücülü defans oyuncusu Alihan Kubalas'ın Denizlisporlu Kappel'i ceza sahası yakınında düşürmesi sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MKE Ankaragücü oyuncusu Alihan Kubalas'ın gördüğü kırmızı kart sonrası protokol tribününde rakip takım yöneticileri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralandı. Atilla, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Protokol tribününün yanı sıra sahada oyuncular arasında da çıkan arbedeye polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Maç, daha sonra kaldığı yerden devam etti.