Sony, PlayStation Plus üyeleri için mart ayı boyunca pek çok beğenilen oyunu ücretsiz indirime sunuyor. PlayStation 4 sahipleri Bloodborne ve Ratchet & Clark'a hiçbir ödeme yapmadan sahip olabilecekken, PlayStation 3 ve PlayStation Vita kullanıcıları için de ücretsiz oyunlar yayınlandı.

Hangi oyunlar ücretsiz oldu?

Bloodborne | PS4

Ratchet & Clank | PS4

Legend of Kay | PS3

Mighty No. 9 | PS3 ve PS4

Claire: Extended Cut | PS Vita ve PS4

Bombing Busters | PS Vita ve PS4

Yukarıdaki oyunların tamamı, PlayStation Plus üyeleri için 6 marttan itibaren indirilmeye açılacak.