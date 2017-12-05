PS5 ne zaman çıkacak? PS5 çıkış tarihi

Yılın belli zamanlarında ortaya çıkan Sony'nin meşhur oyun konsolu Playstation'ın yeni versiyonuna dair söylentiler yine gündemde. Bu kez beklentinin sebebi Playstation 5 ya da kısa adıyla PS5 ile ilgili. Sony'nin yeni oyun konsolu olması beklenen PS5'in ne zaman piyasaya çıkacağı merak konusu.
Esasen bu sorunun cevabını geride bıraktığımız yaz aylarında Kaliforniya'da her yıl düzenlenen E3 adlı oyun fuarında Sony'nin yüzü olan Shawn Layden'dan almıştık. PlayStation'ın Kuzey Amerika bölge yöneticisi olmasının dışında Sony Interactive Entertainment America ve Sony Interactive Worldwide Studios gruplarının geliştirici bölümlerinin başkanlığını yapan Layden 1987 yılından beri Sony'de çalışıyor.
E3 sırasında yaptığı röportajda Layden, konsollar arası oyun geçişleri konusunda, PS4 Pro'da çalışan bir oyunun PS4'te ne zaman çalışmayacağı sorusuna kesin bir cevap vermişti. "Asla!" şeklinde yanıt veren Layden, PS4 Pro'nun Sony için oyunlara 4K ve HDR keyfi eklemenin bir yolu olduğunu söylemiş ve daha iyi görüntü oranı ile geniş disk alanı sunduğuna değinmişti.
Öte yandan beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in çok da uzak olmayan bir gelecekte çıkacağını aktarmıştı. Ne kadar uzak derseniz, daha önce PS4 Slim ve PS4 Pro'yla iligli iyi bir tahmin yapan Damien Thong konsolun 2018'in ikinci yarısında beklendiğini açıklamıştı. Ancak Layden'ın E3'te açıkladıklarına tekrar bakılırsa, yeni bir PlayStation konsol ile 2018'den sonra da karşılaşabiliriz.
Açıklamayı yaptığı esnada 1 milyondan fazla PlayStation VR sattıklarını belirten Layden, sanal gerçeklik ürününün birçok pazarda tükendiğini belirtmişti. Bakalım son gelişmeler ışığında yeni bir konsol beklentisi sadece sözde mi kalacak yoksa bir sürpriz ile senaryo değişecek mi?
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