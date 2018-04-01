Fransa'da lig kupası finalinde Paris Saint-Germain ve Monaco karşı karşıya geldi. Paris temsilcisinde Neymar, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Mücadele hızlı başladı ve PSG, Cavani'nin 8. dakikada kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 1-0'dan sonra da baskısını azaltmayan Paris ekibinde 21. dakikada Angel Di Maria sahne aldı! Arjantinli, attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve PSG, devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda Monaco daha net pozisyonlara girse de bunları gole çevirmeyi başaramadı.

Mücadelenin sonucunu belirleyen gol Edinson Cavani'den geldi. Urugaylı golcü, takımı adına bu maçtaki ikinci golünü kaydetti ve kupayı takımına getirdi.

Bu sonuçla birlikte PSG, üst üste 5. kez bu kupayı müzesine götürdü ve lig kupasını toplamda 8. kez kazanma başarısı gösterdi.