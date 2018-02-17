UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında çarşamba günü Real Madrid'e 3-1 yenilen PSG, ligin 26'ncı hafta mücadelesinde Strasbourg'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Strasbourg oldu. Konuk ekip 6. dakikada Jean-Eudes Aholou'nun golüyle PSG karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan PSG, 10. dakikada Julian Draxler, 21. dakikada Brezilyalı yıldız Neymar ve 23. dakikada Angel Di Maria'nın ağları havalandırmasıyla 3 gol buldu ve devre arasında soyunma odasına 2 farkla gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına atak başlayan Strasbourg, 67. dakikada Stephane Bahoken'in fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirerek umtulandı. Ancak PSG'de sahneye çıkan Edinson Cavani, 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla puanını 68'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Strasbourg ise 30 puanla 14. sırada kaldı.

Çin'in geleneksel takvimi olarak bilinen 12 Hayvanlı Takvim'de yeni yıla girilmesi sebebiyle PSG'nin formalarında futbolcuların isimler, Çin alfabesiyle yazıldı. Ayrıca maç öncesindeki etkinliklerle yeni yıl kutlandı.