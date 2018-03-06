UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden PSG ve Real Madrid bu akşam karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Real Madrid'in evine konuk olan PSG 3-1 yenilmişti. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da araştırılıyor. Peki, PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman? PSG - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında Real Madrid, bu akşam PSG'ye konuk olacak. Parc des Princes stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'nin yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 2 ve TRT 1 kanalından izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden 12 takımın dördü tur atlamayı başardı.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında Real Madrid'le iki kere eşleşen PSG, rakibini her iki seferde de elemeyi başardı (1992/93 UEFA Kupası ve 1993/94 Kupa Galipleri Kupası.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynadığı son üç maçı kaybetmedi (2G 1B) ve kalesinde sadece bir gol gördü.

PSG, Avrupa kupalarında oynadığı son 46 iç saha maçının sadece birini kaybetti (30G 15B). Fransız devinin bu süreçteki tek yenilgisi, Nisan 2015'te Barcelona karşısında gelmişti (1-3).

PSG'nin Avrupa kupalarında gol atamadığı son iç saha karşılaşması Real Madrid'e karşıydı (Ekim 2015, 0-0).

PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evinde oynadığı son 11 maçın sadece ikisini en az iki farkla kazandı.

Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı 15 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçının 11'inden galibiyetle ayrıldı (2B 2M).

Şampiyonlar Ligi'nde yedi sezondur en az yarı final gören Real Madrid, turnuva tarihinin en uzun serisini yakalamış durumda.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo (116), turnuvada forma giydiği son 12 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Portekizli, ayrıca bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı (yedi maçta 11 gol).

PSG'yi çalıştıran Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği beş sezonda da çeyrek final göremedi.