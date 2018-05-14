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Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain yeni teknik direktörünü açıkladı.

PSG'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Başkent ekibi, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Thomas Tuchel'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Fransız devinin koltuğunda son olarak İspanyol teknik adam Unai Emery oturuyordu. Alman teknik adam Tuchel, yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KARİYERİNDE TEK KUPASI VAR

44 yaşındaki genç teknik adam daha önce Borussia Dortmund, Mainz ve Augsburg'u çalıştırdı. Tuchel'in kariyerinde aldığı tek kupa Borussia Dortmund'un başındayken kazandığı Almanya Kupası şampiyonluğu. Bunun dışında alt yaş gruplarında da görev alan Tuchel, 2 kez de Almanya A Gençler Şampiyonluğu kazandı.

TUCHEL: ''BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR MEYDAN OKUMA''

Tuchel, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada "Paris'te müthiş bir potansiyel var. Bu benim için heyecan verici bir meydan okuma. Takımı uluslararası alanda sınırları zorlayacak hale getirmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız." sözlerini kullandı.