Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında heyecan dorukta. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray liderlik koltuğunu vermek istemiyor. Başakşehir ise bu hafta Sivasspor ile berabere kalarak büyük şok yaşadı. Gözler bugün oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarında. İşte Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA MAÇLARI

04.05.2018 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

05.05.2018 16:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 0 - 1 ATİKER KONYASPOR

05.05.2018 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 5 KASIMPAŞA A.Ş.

05.05.2018 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

06.05.2018 16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR

06.05.2018 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR A.Ş.

06.05.2018 19:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş.

07.05.2018 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

07.05.2018 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV 1.GALATASARAY A.Ş. 31 21 3 7 70 32 38 66 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 32 20 6 6 57 32 25 66 3.FENERBAHÇE A.Ş. 31 18 9 4 66 33 33 63 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 18 8 5 59 27 32 62 5.TRABZONSPOR A.Ş. 32 13 10 9 57 50 7 49 6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48 7.GÖZTEPE A.Ş. 31 13 8 10 48 48 0 47 8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44 9.KASIMPAŞA A.Ş. 32 12 7 13 52 54 -2 43 10.BURSASPOR 31 11 6 14 41 42 -1 39 11.EVKUR YENİ MALATYASPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39 12.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36 13.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 31 9 9 13 39 49 -10 36 14.ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35 15.ANTALYASPOR A.Ş. 31 9 8 14 37 54 -17 35 16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 32 8 9 15 46 55 -9 33 17.GENÇLERBİRLİĞİ 31 7 9 15 35 50 -15 30 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12