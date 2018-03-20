Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown's Battlegrounds'un (PUBG) geliştiricileri, oyunun mobil versiyonunun tüm dünyada kullanıma sunulduğunu duyurdu. Tencent Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, tıpkı PC ve Xbox One'da olduğu gibi mobilde de 100 oyun severin 8x8 km'lik bir haritada hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

İlk olarak 2017 yılında oyun severlerin karşısına çıkan PUBG'nin ilk halinde, oyuncular ıssız bir adaya gökyüzünden düşerek oyuna başlıyor. Bu adada kendi çabalarıyla buldukları silah ve diğer ekipmanlar sayesinde rakiplerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Mücadelenin sonunda hayatta kalan takım veya oyuncu ise oyunu kazanmış oluyor.

PlayerUnknown's Battlegounds oyununu denemek isteyen iOS ve Android kullanıcıları, bu oyunu uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebilirler.