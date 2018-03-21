Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun mobil versiyonu dün itibarıyla Tencent tarafından resmen yayınlandı. PUBG Mobile adıyla duyurulan mobil oyun, Android ve iOS uygulama marketlerinden indirilebiliyor. Peki PUBG Mobile nasıl indirilir? İşte iOS ve Android cihazlar için PUBG Mobile indirme rehberi...

PUBG MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Çıktığı ilk günden beri masaüstü versiyonda rekorlar kıran PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun bir süredir beklenen mobil versiyonu resmi olarak yayımlandı. Steam platformunda erken erişim aşamasında bile rekorlar kıran ve birçok oyunu aktif oyuncu sayısında geride bırakan PUBG, mobil oyunuyla oyuncularla buluştu. PUBG Mobile adıyla uygulama marketlerindeki yerini alan oyuna ilgi oldukça büyük.

PUBG Mobile Android için nasıl indirilir?

İlk olarak Android cihazınızdan Google Play Store'a girin.

Arama kutucuğuna 'PUBG Mobile' yazın.

Daha sonra oyunun üzerine dokunarak detay ekranına gidin.

Son olarak da İndir butonuyla oyunu cihazınıza indirmeye başlayın. (674 MB boyut)

PUBG Mobile iOS için nasıl indirilir?

iOS cihazınızdan App Store'a giriş yapın.

Arama kutucuğuna 'PUBG Mobile' yazın.

Daha sonra oyunun üzerine dokunarak detay ekranına gidin.

Son olarak da İndir butonuyla oyunu cihazınıza indirmeye başlayın. (892.7 MB boyut)

PUBG MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Android

Android 5.1.1 veya üstü işletim sistemi ve en az 2 GB RAM.

iOS

iPhone 6 veya üstü bir iOS cihaz

NOT: PUBG, bilgisayar sürümünde Steam platformu üzerinden 79 liraya satılıyor ancak mobil versiyonu ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş durumda.