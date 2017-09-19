Pulisic, Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

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Hırvatistan ve ABD pasaportlarına sahip Chritian Pulisic, 18 Eylül 1998 doğumlu... 19 yaşını daha yeni bitirdi. Ntvspor'daki habere göre, kulüp ile uluslararası maç/gol sayıları Messi ve Ronaldo'nun 19 yaşındaki rakamlarından daha iyi...