Amerika merkezli mobil işlemci üreticisi Qualcomm, en yeni ve en güçlü mobil platformu Snapdragon 845'i tanıttı.

Son günlerine yaklaştığımız 2017'nin en iyi Android'li akıllı telefonlarından Galaxy S8, Note 8, Pixel 2 ve OnePlus 5T gibi cihazlarda kullanılan Snapdragon 835'in halefi olacak olan işlemci, Android'li akıllı telefon üreticilerinin önümüzdeki yıl iPhone X'u alt etmek için geliştirecekleri yeni amiral gemilerinde kullanılacak.

Qualcomm, yeni işlemcisiyle grafik kalitesini artırmaya odaklanmak yerine, mobil cihazların kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmalarını sağlayabilecek olan pil ömrü, görsel işleme ve doğal dil işleme gibi alanlarda yenilikler getiriyor. Yeni Snapdragon 845, yapay zeka motorları ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla tam uyumlu yeni bir mimariyle çalışıyor.

Şirket tarafından yayınlanan 90 saniyelik video, yeni işlemcinin kabiliyetlerine dair en iyi özeti sunuyor:

Samsung ve Xiaomi, Snapdragon 845 ile çalışan ilk amiral gemilerini satışa sunacak akıllı telefon üreticileri olacak. Çinli Xiaomi'nin sıradaki amiral gemisi Mi 7'de bu işlemciyi kullanacağı açıklandı.

Telefonların daha hızlı şarj olmalarını sağlayacak olan işlemci, ayrıca Android'li cihaz üreticilerinin iPhone X'daki Face ID ve ARKit gibi özelliklere karşı kendi yanıtlarını geliştirmelerine olanak tanıyacak.

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